"O Brasil está inteiramente comprometido com os princípios do direito internacional e reconhece o papel central desempenhado pelas Nações Unidas em questões de paz e de segurança, inclusive na cooperação para o combate às ameaças terroristas", disse Vieira, num encontro com ministros dos Negócios Estrangeiros das 20 economias mais fortes do mundo.

"Condenamos de modo inequívoco todos os atos de terrorismo, independentemente de suas motivações ou de quem sejam seus perpetradores. Também acreditamos que qualquer ato de terrorismo é um crime, que não pode ser justificado de nenhuma maneira", acrescentou.

Segundo o diplomata, o Brasil também confere grande importância à adoção da Convenção sobre o Terrorismo Internacional.

"Na sua ausência, a Estratégia Global de Contraterrorismo das Nações Unidas permanece como a mais completa diretriz no assunto. Ela emana do mais representativo foro das Nações Unidas, sua Assembleia-Geral, e portanto abrange amplo arco de visões e necessidades", afirmou.

Falando sobre a agenda brasileira para enfrentar outros problemas que afetam a governança global, Vieira destacou que o mundo atravessa um momento de crises múltiplas em áreas como saúde, clima, energia, desigualdade, conflitos e considerou que a governança internacional, tal como está, não é mais efetiva.

"Nesse contexto, acreditamos firmemente que os membros do G20 podem e devem fazer mais diante dos desafios globais do momento e para fortalecer a cooperação em matéria de desenvolvimento, com o propósito de atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável", defendeu o ministro brasileiro.

Vieira lembrou que a fome e a insegurança alimentar cresceram em muitos países em todo o mundo, e que o Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, propôs uma parceria global pela segurança alimentar, com o objetivo de erradicar a fome e reduzir desigualdades em todo o mundo.

"Para contribuir no combate a esse problema crítico, o G20 poderia trabalhar em coordenação mais estreita com agências internacionais como o Programa Mundial de Alimentos e fortalecer parcerias nessa área", sugeriu Vieira.

As questões ambientais, que estão no centro da política internacional brasileira no Governo do Presidente Lula da Silva, também foram mencionadas nas participações do representante do Brasil.

Vieira pediu aos ministros das 20 nações mais ricas do planeta que façam avançar a agenda de transição energética, gerando benefícios tanto para países desenvolvidos quanto para países em desenvolvimento.

O Governo brasileiro informou que, por ocasião das reuniões do G20, na quarta-feira e hoje, Vieira realizou 14 encontros bilaterais, com chanceleres dos Países Baixos, Nigéria, Rússia, Indonésia, Estados Unidos da América, Emirados Árabes Unidos, China, Singapura, Omã, Egito, Alemanha, Espanha e Turquia, além de ter sido recebido para encontro de trabalho com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia, Subrahmanyam Jaishankar.

