Em declarações aos 'media' locais, Kalle Laanet comentava a aprovação, na passada sexta-feira, por parte da Agência de Cooperação em Segurança do Departamento de Defesa (DSCA) dos Estados Unidos da venda à Estónia de seis sistemas designados "High Mobility Artillery Rocket Systems" (HIMARS) e uma gama de sofisticadas cargas de munição, com um custo total de 500 milhões de dólares (cerca de 495,6 milhões de euros).

Nas últimas semanas foram enviadas para a Ucrânia plataformas HIMARS, tendo sido atribuída a este sistema a destruição de vários depósitos de munições russos com ataques de alta precisão.

Segundo um comunicado do DSCA, as entregas previstas para a Estónia de sistemas HIMARS incluem 160 cargas com até seis mísseis, alguns com um alcance até 200 quilómetros e radares de precisão.

De acordo com a imprensa estónia, os responsáveis da Defesa do país esperam que a entrega e instalação total dos HIMARS estejam concluídas num período máximo de dois anos.

Os HIMARS são fabricados pela empresa de defesa norte-americana Lockheed Martin.

Segundo a DSCA, a empresa e o Governo norte-americanos vão enviar 15 especialistas cada um para supervisionar a entrega, a formação e a instalação deste sistema na Estónia.

