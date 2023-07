"Por ter consciência da gravidade da situação e assumindo as minhas responsabilidades, decidi remeter ainda hoje uma carta a sua excelência, o senhor primeiro-ministro e chefe do Governo, colocando o meu lugar a disposição", declarou Alberto Pereira, em comunicado de imprensa.

"Neste sentido, espero salvaguardar a minha imagem, a imagem do Governo e sobretudo a imagem do nosso país. Caberá a sua excelência o primeiro-ministro e chefe do Governo a decisão final", acrescentou o chefe da diplomacia são-tomense.

Alberto Pereira considerou na terça-feira que países como Portugal e Angola não têm prestado ajuda suficiente ao ensino do português na Guiné Equatorial, país mais recente da comunidade lusófona, e, pelo contrário, "só criticam".

O ministro são-tomense dos Negócios Estrangeiros, falava na receção de cerca de 30 quadros da Guiné Equatorial que vão aprender português e realizar estágios em várias áreas em São Tomé e ajudar na organização da XIV cimeira dos chefes de Estado e dos Governo da Comunidade dos Estados de Língua Portuguesa, que se realizará na capital são-tomense, em 27 de agosto.

O Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe/Partido Social Democrata (MLSTP/PSD) pediu na quinta-feira a exoneração imediata do ministro dos Negócios Estrangeiros "pela forma tão vulgar e grosseira" como se referiu a Portugal e Angola.

A demissão do chefe da diplomacia são-tomense acontece a um mês da realização da XIV cimeira dos Chefes de Estados e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Português (CPLP), quando São Tomé e Príncipe vai assumir a presidência da organização a 27 de agosto na capital são-tomense.

JAYF // PJA

Lusa/fim