"Não estraguem o que estamos a fazer em benefício dos portugueses e de Portugal. Mas mais importante, se querem mesmo uma comissão parlamentar de inquérito, se querem mesmo total esclarecimento, viabilizem esta moção de confiança", pediu.

Joaquim Miranda Sarmento falava, em nome do Governo, no encerramento do debate da moção de confiança, minutos antes de o CDS-PP requerer a suspensão dos trabalhos por uma hora antes da votação.

Se os partidos mantiverem os votos anunciados, a moção de confiança será chumbada, o que implica a demissão do executivo minoritário PSD/CDS-PP.

