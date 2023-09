A agenda oficial, até dia 14, "está enquadrada na próxima gala Cabo Verde de Sucesso, cuja quarta edição acontecerá no Rio de Janeiro, em novembro", anunciou o Governo cabo-verdiano, em comunicado.

"Esta edição tem como objetivo primordial reconhecer o mérito das comunidades cabo-verdianas residentes nas américas do norte e do sul, com particular enfoque no Brasil, Argentina, Estados Unidos e Canadá", destacou.

Jorge Santos visitará comunidades cabo-verdianas residentes em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, e terá encontros oficiais em Brasília e no Rio de Janeiro, com a secretária-geral do Ministério das Relações Exteriores, o Governador e o Prefeito do Rio de Janeiro, além de outros encontros com emigrantes.

Na agenda estão, ainda, visitas a diferentes instituições privadas, como a Universidade Fluminense do Rio de Janeiro, onde o governante terá um encontro de trabalho com o respetivo reitor.

A gala Cabo Verde de Sucesso conta já com três edições, recorda o Ministério das Comunidades, nos EUA (2017), em Portugal (2018) e Senegal (2019), "abrangendo as comunidades residentes nos Estados Unidos da América e nos continentes europeu e africano, respetivamente".

Há 1,5 milhões de cabo-verdianos e descendentes a viver fora do arquipélago, que tem cerca de meio milhão de residentes.

