"Nós estamos aqui a apelar à associação médica para que considere a possibilidade de interromper a greve", disse Armindo Tiago, durante uma conferência de imprensa no Ministério da Saúde, em Maputo.

A Associação Médica de Moçambique (AMM) está no terceiro dia da greve em protesto contra cortes salariais e falta de pagamento de horas extraordinárias.

Armindo Tiago reiterou o interesse do setor da saúde em manter o diálogo com os profissionais, referindo que os médicos e o Governo têm a mesma missão: "Garantir melhores cuidados de saúde à população".

"Independentemente dos diferendos que possamos ter no setor da saúde, a primazia deve ser dada à vida e à saúde e qualquer outro elemento deve ser secundário", frisou o ministro.

Sobre a mudança das equipas negociais no diálogo, uma das queixas dos médicos, o governante disse que em função das circunstâncias a equipa pode ser alterada, mas o importante é a manutenção dos técnicos e da "memória institucional".

"O que se pretende na negociação é a manutenção da memória institucional e ela está garantida", vincou.

O ministro avançou que alguns dos pontos das revindicações dos médicos, relacionados com o salário, enquadramento na nova tabela salarial da função pública e horas extras estão a ser resolvidos desde junho.

Armindo Tiago reconheceu atrasos no pagamento de horas extraordinárias aos médicos, reiterando que as dívidas anteriores a 2020 serão pagas este mês e as de 2022 e 2023 vão ser pagas a partir de agosto.

De acordo com o ministro da Saúde, há um total de 44 médicos que tiveram reduções de salários na sequência da implementação da nova tabela salarial, dos quais 16 já têm a situação salarial regularizada desde junho e os restantes 28 profissionais serão pagos neste mês.

Esta é a segunda greve dos médicos em menos de um ano, após a suspensão de uma outra convocada em dezembro, com a ausência de resultados nos entendimentos com o Governo nas negociações realizadas no final do ano passado, segundo a classe médica.

Além dos médicos, a Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique também esteve em greve no mês passado em contestação à aplicação da nova tabela salarial, tendo dado um prazo de 60 dias ao Governo para resolver, pelo menos, uma parte das reivindicações dos profissionais.

A implementação da nova tabela salarial na função pública está a ser alvo de forte contestação por parte de várias classes profissionais, com destaque para os médicos, juízes e professores.

LYN // LFS

Lusa/Fim