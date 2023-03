"Cada vez que, por uma qualquer razão, um serviço não é capaz de dar resposta plena, há sempre um outro serviço que o faz", a firmou Manuel Pizarro, em Torres Vedras, reagindo ao alerta do diretor do centro de traumatologia integrado do Hospital S. José sobre o risco de colapso do SNS no verão.

O diretor do serviço, João Varandas Fernandes, afirmou no domingo que, "se não forem encontradas soluções de base sólidas e consensuais", haverá "sérios riscos de colapso durante este período de verão", realçando o aumento de afluência às urgências do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC) com o encerramento de outras urgências e unidades de internamento.

Manuel Pizarro afirmou que aquele responsável "chamou a atenção para um problema que é, ao mesmo tempo, uma virtude do SNS".

Acrescentou que o ministério vai "fazer um balanço do plano sazonal do inverno" e começar a preparar-se "para os tempos que aí vêm".

