Sergio Moro acusou o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, de estar a fazer uma "interferência politica na policia federal", na sequência da demissão do ex-chefe da Polícia Federal do país, Maurício Leite Valeixo, publicada hoje de manhã no Diário Oficial da União.

Moro foi um dos principais membros do Governo brasileiro e mantinha uma popularidade maior do que a do próprio chefe de Estado, com quem entrou em atrito algumas vezes, incluindo numa tentativa anterior de exoneração de Valeixo, que aconteceu em agosto do ano passado.

