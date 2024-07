"No caso do Portal das Matrículas, de facto, lamentamos muito que estes problemas se repitam ano após ano. Esperamos que no próximo ano consigamos ter um processo de matrículas normalizado", evidenciou.

Fernando Alexandre falava à margem da inauguração da UC Factory Lab, uma unidade da Universidade de Coimbra que reproduz o ambiente de uma fábrica moderna.

O Governo decidiu prolongar novamente, até segunda-feira, o prazo para a realização de matrículas escolares para que os alunos do ensino artístico especializado público tenham mais tempo para se inscrever, indicou à agência Lusa o Ministério da Educação.

Segundo o ministério, houve "falhas de comunicação" por parte do Instituto de Gestão Financeira da Educação, que gere o Portal das Matrículas, "nas instruções às escolas para o carregamento de ofertas no âmbito do ensino artístico especializado".

"O adiamento do prazo serve para permitir que os alunos do ensino artístico especializado e as suas famílias tenham mais tempo de realizar as matrículas de forma tranquila", justificou a tutela à agência Lusa.

Na sua passagem por Coimbra, o governante falou ainda sobre o concurso de professores, que "está a seguir os prazos que estavam fixados".

"Penso que vamos conseguir até que sejam publicados mais cedo do que o ano passado, por isso, penso que não será um problema", referiu.

CMM (ER/MCA) // CMP

Lusa/fim