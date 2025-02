Na sua intervenção na abertura da apresentação do plano de ação para o BPF, em Carcavelos, Pedro Reis identificou "seis vetores como desafios que se colocam" à nova administração do banco, que tem agora como presidente Gonçalo Regalado.

Entre os desafios para a administração estão a capacidade para reforçar o portfólio de garantias para mobilizar o financiamento ou a capacidade de se constituir como uma agência de crédito à exportação.

O ministro e antigo dirigente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) abordou ainda a possibilidade de o BPF alargar e redesenhar a sua rede de parcerias internacionais, bem como o reforço dos instrumentos de capital e de investimento.

Também foi identificada a capacidade de "operacionalizar os instrumentos das obrigações agrupadas" -- um campo que "pode ir mais longe" e além do mecanismo que agora está disponível para o setor do turismo.

Por fim, o governante instou o BPF a ativar garantias "que tenham aprovação simultânea para apoiar a componente privada do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do PT2030, porque isso acelera a execução do programa".

"Diria que o momento de refundar o Banco Português de Fomento é agora", afirmou o ministro, que considerou que "há um conceito por provar e uma realidade por justificar".

"Temos a certeza de que esta nova equipa o saberá fazer", disse, referindo-se à entrada do novo presidente do banco, Gonçalo Regalado, e do 'chairman' Carlos Leiria Pinto, que substituíram, respetivamente, Ana Carvalho e Celeste Hagatong.

Nesse registo, Pedro Reis deixou "uma palavra de agradecimento à administração do Banco Português de Fomento que saiu e à equipa e à estrutura que continua", reconhecendo "o trabalho difícil que tinham pela frente e as barreiras que tiveram que suplantar".

Por fim, Pedro Reis apontou que a expectativa "é elevada" e que não há espaço para esperar ou para errar.

