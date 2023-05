Tendo já passado pela República Checa e pela Alemanha nos últimos dias, o ministro da Economia e Planeamento angolano presidiu em Paris ao colóquio "Why Angola? 2023", que reuniu empresários franceses e angolanos, e onde o ministro diz querer promover o setor não petrolífero.

"A França não podia estar fora deste périplo por causa das relações diplomáticas excelentes e, do ponto de vista económico, estamos a ir atrás, tentar diversificar esta relação económica que tem um pendor muito forte sobre o setor petrolífero, mas queremos dar mais força ao setor não petrolífero. Sem, no entanto, deixarmos de acelerar o setor petrolífero", explicou Mário Caetano João, em declarações à Lusa.

Segundo o governante, a visita de Emmanuel Macron a Luanda no início de março veio solidificar a vontade de aprofundar ainda mais a relação económica entre os dois países, apostando agora no agronegócio.

"Temos uma importação muito importante de produtos agroalimentares vindos de França, mas a França está cada vez mais a acreditar no nosso mercado e está convencida que a próxima fronteira é o agronegócio. Isto é algo que o Presidente Emmanuel Macron demonstrou na sua visita a Angola. Isto faz-nos acreditar que a França tem uma intenção séria", declarou.

Entre as prioridades do executivo angolano em França, está "uma maior proximidade com a diáspora angolana", uma relação "mais próxima" com as autoridades francesas e os operadores económicos gauleses.

Mário Caetano João vai encontrar-se hoje à tarde com o ministro do Comércio Exterior francês, Olivier Becht, tendo já levado a cabo vários encontros de alto nível com diferentes autoridades francesas do setor económico.

Na quarta-feira, o ministro e a sua comitiva seguem rumo ao Porto, onde vão organizar um encontro "Why Angola? 2023" com as autoridades e empresários portugueses.

CYF // LFS

Lusa/Fim