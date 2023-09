A demonstração teve lugar durante a visita do dirigente norte-coreano ao aeródromo de Knevichi, em Primorye, no extremo oriente russo, segundo um comunicado do Ministério da Defesa da Rússia.

Em Knevichi, Kim observou os bombardeiros estratégicos Tu-160, Tu-95MS e Tu-22M3. Os três aviões fazem parte da componente aérea das forças nucleares estratégicas russas, informou o mesmo departamento governamental.

Os militares russos também mostraram a Kim o caça MiG-31I, equipado com um míssil hipersónico Kinzhal.

Segundo Moscovo, trata-se de um equipamento aéreo "sem equivalentes no mundo" que provou a sua eficácia.

Kim e Shoigu inspecionaram, além disso, a fragata "Marshal Shaposhchhnikov", que se encontra em Vladivostok, referiu outro comunicado militar.

O Presidente russo e o líder norte-coreano encontraram-se na quarta-feira em Vostotchny, a cerca de oito mil quilómetros este de Moscovo.

Kim convidou Putin a visitar a Coreia do Norte num futuro próximo, mas não foi assinado qualquer acordo entre os dois países, disse, na sexta-feira, o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

Os Estados Unidos disseram suspeitar que a Rússia quer comprar armas a Pyongyang para usar na guerra contra a Ucrânia, enquanto a Coreia do Norte quer adquirir tecnologias para os programas nuclear e de mísseis.

Washington advertiu Pyongyang de que sofrerá consequências se contribuir para o esforço de guerra da Rússia na Ucrânia.

