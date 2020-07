Segundo uma nota do ministério da Defesa, o encontro incide sobre as "prioridades comuns" no âmbito da presidência do Conselho da União Europeia, atualmente a cargo da Alemanha e que Portugal assumirá no primeiro semestre de 2021.

Na reunião, os dois governantes vão abordar os temas da "Europa da Defesa, nomeadamente os projetos da Cooperação Estruturada Permanente (PESCO, na sigla em inglês), as missões e operações da União Europeia, a cooperação UE-NATO e a ação da UE na região do Sahel".

João Gomes Cravinho e Annegret Kramp-Karrenbauer vão também "trocar impressões" sobre a resposta dos dois países e a intervenção das Forças Armadas no combate à pandemia de covid-19.

No passado dia 18 de junho, o ministro português identificou a "melhoria do contributo militar para a resposta a emergências complexas" assim como "a sua melhor coordenação a nível europeu" será como uma das prioridades da presidência portuguesa da União Europeia.

O ministro alertou então, numa cerimónia no Forte de São Julião da Barra, em Oeiras, Lisboa, que "este tipo de emergências", como a do surto do novo coronavírus, que paralisou parcialmente Portugal e a Europa, "poderão vir a ser mais frequentes no futuro, nomeadamente por via dos riscos resultantes das alterações climáticas, ou das transformações na biotecnologia ou no ciber-espaço".

As soluções não podem, "no futuro, ser soluções meramente nacionais" e Portugal, segundo o ministro, "teve um papel pioneiro no quadro da NATO e da União Europeia na troca regular de lições aprendidas entre aliados no combate à covid-19".

Daí que, afirmou, "a melhoria do contributo militar para a resposta a emergências complexas, assim como a sua melhor coordenação a nível europeu será uma das prioridades da presidência portuguesa da UE, que se iniciará a 1 de janeiro de 2021.

SF (NS) // SF

Lusa/fim