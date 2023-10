"Estamos a impor um cerco total a Gaza", afirmou Gallant numa mensagem gravada em vídeo e divulgada pelo Ministério da Defesa de Israel.

"Não há eletricidade, não há água, não há gás", acrescentou o ministro da Defesa de Israel.

Cerca de 2,3 milhões de palestinianos vivem na Faixa de Gaza, território densamente povoado e atingido pela pobreza e que se encontra sob o bloqueio israelita desde 2007.

De acordo com Gabinete de Coordenação para os Assuntos Humanitários das Nações Unidas registam-se hoje 123 mil deslocados em Gaza em virtude da guerra que começou no sábado.

O Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita (operação Tempestade al-Aqsa), com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milícias.

Em resposta ao ataque do Hamas, Israel bombardeia a Faixa de Gaza e tomou posições no sul do território.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está "em guerra" com o Hamas.

PSP // APN

Lusa/fim