"Se o escalar da violência continuar não se coloca outra alternativa senão mudarmos as posições das forças no terreno e colocarmos as Forças Armadas a proteger aquilo que são os fins do Estado", disse o ministro, numa conferência de imprensa em Maputo, assumindo que neste momento os militares estão no terreno apenas no apoio às restantes forças de segurança e à população.

"Nós dissemos que é credível os atos preparatórios para a alteração do poder democraticamente instituído", apontou Chume, na mesma intervenção, junto com outros membros do Conselho de Ministros, referindo-se aos pronunciamentos do candidato presidencial Venâncio Mondlane, nomeadamente a marchas com destino aos órgãos do poder.

Antes da intervenção, foi apresentado um vídeo com elementos que demonstram a violência de algumas manifestações que se realizaram no país nos últimos dias.

