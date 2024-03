"Tive conversações importantes com o comandante-geral do Comando Central dos Estados Unidos (EUA) sobre os desafios regionais como resultado da agressão iraniana. Sublinhámos a importância de as forças israelitas e as dos EUA trabalharem juntas para garantir a estabilidade e a segurança na região", disse Gallant, em comunicado.

O ministro israelita agradeceu ao general norte-americano pela sua "liderança e compromisso" em "manter o forte vínculo entre os dois exércitos e o corpo militar de ambas as nações", assegurando que ambos lutam "para defender a liberdade e os valores comuns".

Kurilla também se encontrou com o chefe das Forças Armadas israelitas, Herzi Halevi, com quem trocou preocupações ao nível da segurança, tanto dentro como fora de Israel. O representante norte-americano reuniu-se igualmente com o chefe da agência de informações israelita (Mossad), David Barnea.

No passado dia 27 de fevereiro, o comandante do CENTCOM visitou a fronteira de Rafah, junto à zona sul da Faixa de Gaza, onde se reuniu com representantes de diversas organizações não-governamentais (ONG), altos funcionários do Exército egípcio e representantes da Embaixada dos Estados Unidos, com quem discutiu o processo de entrega de ajuda humanitária, a partir de território egípcio, ao enclave palestiniano.

A guerra em curso entre Israel e o Hamas foi desencadeada por um ataque sem precedentes do grupo islamita palestiniano em solo israelita, em 07 de outubro, que causou cerca de 1.200 mortos e mais de duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

Em represália, Israel lançou uma ofensiva na Faixa de Gaza que já provocou mais de 30 mil mortos, de acordo com o Hamas, que controla o território desde 2007.

Desde o início do conflito, o movimento xiita libanês Hezbollah tem disparado contra as forças armadas israelitas ao longo da fronteira entre Israel e o Líbano para apoiar o aliado Hamas.

Teerão é o principal aliado do Hezbollah, enquanto outras formações pró-iranianas na região também lutam em várias frentes decorrentes da guerra de Gaza.

RJP // SCA

Lusa/Fim