Em conversa telefónica com a agência Lusa, a partir da Suíça, onde de encontra a participar na 64.ª série das Reuniões de Assembleias dos Estados-Membros da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Abraão Vicente disse que ficou "chocado" com a violência da agressão.

O artista cabo-verdiano Yuran Henrique foi hospitalizado após ter sido espancado no sábado à noite em Las Palmas "numa brutal agressão" que, segundo a agência Efe, está a ser investigada pelas autoridades policiais espanholas.

O titular da pasta da Cultura de Cabo Verde deu conta que, após ter sido informado pelos familiares do artista, entrou imediatamente em contacto com a Casa África em Las Palmas e com o cônsul do país nas Canárias.

Abraão Vicente revelou que o seguro médico do artista já foi ativado e que este está a ser bem tratado num hospital local.

O ministro pediu calma às pessoas antes de se determinar as causas e de saber o contexto da agressão e de concluir que se tratou de um ataque de racismo ou xenófobo.

"Nós não podemos nos precipitar em classificar, subjetivar ou adjetivar aquilo que se passa sem ouvir a versão do Yuran e sem ouvir o contexto daquilo que aconteceu", pediu Vicente, garantindo que "nada faltará" ao artista, mas remeteu também para os seguros médicos.

"Com os seguros médicos a cobrirem todos esses custos, estes gastos e estas despesas, não fará sentido que o Estado de Cabo Verde faça um custo que não é dele, digamos assim", explicou à Lusa, garantindo "todo o acompanhamento" do caso.

O ministro pediu aos artistas cabo-verdianos para tomarem este caso como exemplo, e, sempre que são convidados para eventos internacionais, tenham acesso a um convite formal e também a seguros internacionais, tanto médico, como de vida.

"Porque este é um caso que não acontece muito, mas que pode acontecer", alertou Abraão Vicente, dizendo que agora o mais importante é "cuidar" do artista.

Yuran Henrique devia inaugurar na quarta-feira uma exposição na Casa África em Las Palmas da Grã Canária, uma instituição diplomática espanhola que segundo o portal oficial tem como objetivo fortalecer as relações com os países africanos através de atividades económicas, sociais, culturais ou políticas.

Fontes da Casa África disseram à agência Efe que devido às circunstâncias em que se encontra o artista cabo-verdiano a inauguração da exposição "Lalonji" ("longe daqui")foi suspensa.

Até ao momento desconhecem-se detalhes sobre a agressão de que o artista foi vítima.

Nascido em 1993 na cidade do Mindelo, em São Vicente, Yuran Henrique é apontado como um artista expressionista e que publica ilustrações no jornal Expresso das Ilhas, de Cabo Verde.

Em 2018, já expôs no Centro Atlântico de Arte Moderna de Las Palmas da Grã Canária e no Centro Cultural de Cabo Verde, em Lisboa.

