"O presidente Jair Bolsonaro me autorizou. Quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição", disse Ciro Nogueira, no Palácio da Alvorada, depois de Jair Bolsonaro ter pedido aos apoiantes que parassem as manifestações, num discurso em que não cumprimentou Lula da Silva, vencedor das eleições de domingo.

"A presidente do PT [Partido dos Trabalhadores], segundo ela em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei do nosso país", concluiu Ciro Nogueira.

MIM // PJA

Lusa/Fim