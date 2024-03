"As forças de segurança desempenham uma função de soberania e de segurança, mas também de coesão positiva. Criam um ambiente à realização das sociedades", realçou José Luís Carneiro.

O governante homologou esta tarde em Seia, no distrito da Guarda, o contrato interadministrativo entre a Câmara Municipal, a secretaria-geral do Ministério da Administração Interna e a GNR para a realização de obras no quartel da GNR local.

José Luís Carneiro evidenciou que "a segurança será sempre um fator de coesão quanto maior for a confiança dos cidadãos nas instituições".

O governante defendeu que "vale a pena sublinhar" que o nosso país é seguro. Embora "em momentos específicos" haja quem "procure empolar os factos para criar uma perceção" diferente da realidade, "Portugal está entre os quatro países mais pacíficos da União Europeia e entre os sete países mais pacíficos do mundo", sublinhou.

O ministro argumentou que o contrato celebrado hoje em Seia é exemplo de um investimento nas forças de segurança que "favorece a coesão territorial, económica e social".

"Não apenas por aqueles militares que terão aqui outras condições de trabalho e de vida, mas também porque ajudam à economia e ao desenvolvimento local", assinalou.

José Luís Carneiro assinalou ainda o papel das autarquias dando o exemplo da disponibilidade da Câmara Municipal de Seia para se envolver no processo das obras do Posto Territorial da GNR de Seia. O concurso da empreitada será lançado pela Câmara Municipal.

O contrato assinado hoje prevê obras de reabilitação e ampliação num valor de dois milhões de euros, com um prazo de execução de 24 meses.

O ministro salientou que a intervenção irá dotar o equipamento de "melhores condições de trabalho e mais dignas para o exercício da atividade".

A intervenção vai melhorar as condições de alojamento dos militares e dotar o equipamento de condições para um novo conceito de atendimento ao público, apoio à vítima e acesso a pessoas com mobilidade reduzida.

O presidente da Câmara Municipal de Seia, Luciano Ribeiro, defende que as obras e a melhoria das condições de trabalho são "uma forma de dizer obrigado" aos militares da GNR que desempenham funções em Seia e para que o Posto "se torne atrativo para os jovens recém-formados".

O autarca lembrou ainda que a ambição de ver o Posto Territorial da GNR transformado em Sub-Destacamento Territorial, que permitirá ter outras valências de apoio à população.

"A nossa exigência é que em Seia possa haver um Destacamento, mas, na impossibilidade disso, pelo menos subir a Sub-Destacamento", sustentou.

A intervenção formalizada hoje em Seia insere-se no plano global de investimentos aprovado pelo Governo em agosto de 2022.

EDYG // JEF

Lusa/Fim