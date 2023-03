"Há sítios onde os nossos políticos não são conhecidos e a Cesária é. Portanto, eu creio que é um tiro no pé tentarmos, por qualquer afirmação, denegrir ou diminuir a figura de Cesária", afirmou Abraão Vicente, na cidade da Praia.

O ministro reagia assim, quando instado a comentar as declarações do músico Paulino Vieira, numa entrevista à agência Lusa no fim de semana, onde, entre muitas outras críticas, considerou que existe uma "farsa" em torno do sucesso de Cesária Évora, promovida por "máfias" que não deixam os outros artistas brilharem, e que reduziu a música de Cabo Verde à morna, condenando-a ao extermínio.

Para o ministro, Vieira fez umas declarações "do lugar onde ele está, a partir dos seus sapatos, a partir da sua história e a partir da sua perceção dos acontecimentos".

"Eu tenho o máximo respeito pelo Paulino Vieira, não vou dizer se tem ou não tem razão, porque quem vive o momento tem que deixar algum tempo para que a história se faça, e a história não se faz apenas de uma voz, de uma versão, de uma opinião", salientou o governante cabo-verdiano.

Afastado dos holofotes há mais de 30 anos, quando se recusou a pactuar com o que considera "uma farsa" em torno do sucesso de Cesária, cuja carreira desenhou, como fez com outros artistas, Paulino Vieira afirmou, convicto, que "Cesária Évora nunca foi o expoente máximo da música de Cabo Verde".

Para Abraão Vicente, é preciso ouvir todos os intervenientes para que se consolide uma opinião ou uma versão da própria história.

"O Paulino é uma pessoa relevante para a história da cultura, e a prova disto é o impacto que a entrevista tem, mas nem sempre nós temos de ter razão", frisou, reconhecendo o direito à liberdade de expressão, mas garantindo que o Governo não se sente afetado pelas opiniões.

"Cesária continua a ser uma figura incontornável da cultura de Cabo Verde. Eu como governante, em todos os países onde chego, Cesária é a figura expoente máxima da cultura de Cabo Verde. Não é uma construção nem uma imposição do Governo de Cabo Verde. É algo que está enraizado pelo percurso que fez. E nós, como país, só nos cabe tirar proveito do prestígio internacional da Cesária Évora", indicou Vicente, reconhecendo, igualmente, a "obra inabalável" de Paulino Vieira.

"Tal como ele [Paulino Vieira] tem direito a opinião, outras pessoas têm direito a opinião e eu serei a última pessoa a abalar a figura carismática do Paulino Vieira, mas devo dizer que eu não posso concordar como ministro da Cultura, e vendo tantas carreiras que estão a ser construídas", prosseguiu o governante.

Para o ministro, a cantora Cesária Évora não é só a voz e a música, mas é também a história da mulher e o modo como se fez. "E eu não me sinto minimamente confortável em falar da Cesária sendo que ela já não está viva para se defender", insistiu, dizendo que é uma figura "consagrada pelo mundo".

Em entrevista à agência Lusa em Lisboa, onde reside, aquele que é conhecido como uma "lenda viva", e admirado por cantores de várias nacionalidades, Paulino Vieira contou que foi ele quem encaminhou ao sucesso a "diva" dos pés descalços, acompanhado de três músicos: Armando Tito, Toy Vieira e Vaiss.

Longe da ribalta, mas não da produção, diz que tem um 'stock' de 30 anos de composições que o mundo não conhece. Músicas do mundo e não de um só país e tão pouco apenas de Cabo Verde, pois, como gosta de sublinhar, Paulino era dos cabo-verdianos, mas também dos angolanos e dos moçambicanos e de todos que o procuraram para partilhar um pouco da sua genialidade.

Recentemente, deu um espetáculo no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, em que mostrou a versatilidade que o caracteriza, num 'show' que apresentou como "um simples ensaio", dedicado aos trabalhadores, àqueles que, ainda que na sombra, são os que fazem a máquina funcionar.

