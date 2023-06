Ministro angolano considera momento histórico Cimeira Quadripartida sobre paz na RDCongo

O ministro das Relações Exteriores angolano considerou hoje histórica a reunião ministerial para a Cimeira Quadripartida de chefes de Estado e de Governo, na terça-feira, em Luanda, para resolução do conflito no leste da República Democrática do Congo (RDCongo).