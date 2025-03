"Portugal tem de fazer um esforço em relação ao lixo que produz e ao que faz com ele (...). Temos de produzir menos lixo, o que implica consumirmos e desperdiçarmos menos. Temos de reutilizar muitas coisas, ou parte destas, que habitualmente deitamos fora sem pensar duas vezes", declarou a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

No discurso que fez hoje durante a apresentação da programação do Bioblitz 2025, no Parque de Serralves (Porto), a ministra do Ambiente e Energia defendeu a necessidade de "aproveitar as matérias-primas" que estão presentes em muitas coisas a que se chama de lixo, para produzir "coisas novas" e que "ajudarão também a gastar menos recursos do nosso planeta".

Maria da Graça Carvalho defendeu a máxima dos "três ´R´: Reduzir, Reutilizar e Reciclar" para uma economia circular, assumindo que o caminho para proteger a natureza está resumido nessas três palavras.

"Temos agora em concurso internacional uma campanha para ser feita em todo o país, principalmente junto aos jovens, nas escolas, nos meios de comunicação local e nacional para Reduzir, Reutilizar e Reciclar".

Recordou que Portugal "é um dos países a União Europeia com maior área florestal", com "36% do território em Portugal é floresta" e assinalou que Portugal está também a investir nas áreas marinhas protegidas e nos rios.

"No último ano, Portugal recuperou, ou começou a recuperar, mais de 500 quilómetros de rios, para os devolver à natureza e às pessoas", disse relembrando, por exemplo, o trabalho feito no "corredor verde do Rio Leça" e a assinatura do protocolo de renaturalização do Rio Neiva, em Vila Verde, à qual vai presidir hoje à tarde.

A iniciativa Bioblitz de Serralves, que arrancou hoje no Parque de Serralves para as escolas e que se estende até ao próximo fim de semana para o púbico em geral, prevê vários espetáculos para toda a família, bem como um "Green Market" (mercado verde), visitas guiadas, oficinas pedagógicas, saídas de campo e cinema dedicado à temática ambiental.

Segundo disse hoje Isabel Pires de Lima, presidente do conselho de administração da Fundação de Serralves, o Bioblitz, que integra a agenda da sustentabilidade, registou 50 mil visitas em 2024 e para esta 11.ª edição de 2025 aguarda-se um número de visitantes semelhante.

