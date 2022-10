Os jornais The Guardian e The Sun foram os primeiros a avançar com a notícia, sendo ainda pouco clara a razão da saída de Suella Braverman, nem se foi voluntária ou a pedido da chefe do Executivo, Liz Truss.

A estação Sky News avançou que em causa está o desrespeito por regras de segurança.

A notícia foi conhecida após a primeira-ministra ter cancelado uma visita a uma fábrica e declarações aos jornalistas.

Na sexta-feira, Kwasi Kwarteng disse ter acedido ao pedido de Truss para se demitir, sendo substituído imediatamente por Jeremy Hunt.

A entrada de Hunt, visto como um político centrista, iniciou rumores de uma possível remodelação governamental para substituir algumas figuras da ala direita do Partido Conservador por deputados mais moderados.

Em declarações à BBC no domingo, o antigo ministro da saúde Matt Hancock aconselhou Liz Truss a uma remodelação para abrir o governo à diversidade existente no partido e restaurar a confiança das instituições financeiras.

"Ela tomou a decisão, que era respeitável, mas de alto risco, de colocar apenas as pessoas no Governo que votaram nela, e isso significa que é apenas um terço do Partido Conservador no Parlamento", justificou.

Em julho, a demissão de 60 membros do governo resultou na queda de Boris Johnson, cuja saída da liderança dos 'tories' abriu caminho para uma eleição interna que Liz Truss ganhou após uma volta final contra o antigo ministro das Finanças Rishi Sunak.

