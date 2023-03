"Temos parceiros, desafios e ativos comuns para usar (...) É juntando todas as nossas ações que continuaremos a ser um parceiro ativo no continente", afirmou a chefe de diplomacia francesa perante o Senado.

A declaração de Colonna acontece num período em que o sentimento antifrancês se espalha em vários países do continente, de que são exemplo as relações tensas simultaneamente com Marrocos e Argélia, e que a França está a repensar toda a sua presença militar no continente ao mesmo tempo que países como China, Rússia e Turquia expandem a sua influência.

O Presidente francês, Emmanuel Macron visitou na semana passada o Gabão, Angola, Congo e República Democrática do Congo (RDCongo), com o objetivo de refundar as relações com o continente, onde a França é um ator internacional de relevo.

Nos últimos anos, a França esforçou-se por romper com o conceito 'Françafrica', com práticas opacas e as redes de influência herdadas do período colonial.

"A França mudou. Queremos sair dessas visões datadas", assegurou hoje Catherine Colonna.

Paris também afirma que alguns atores, como o grupo paramilitar russo Wagner, agitam o sentimento antifrancês em países africanos como o Mali e República Centro-Africana, onde mantêm mercenários no apoio aos regimes no poder.

