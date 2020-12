"Portugal recebeu já a quantidade de vacinas desta segunda entrega que estava prevista e, portanto, não fomos atingidos por esse transtorno na entrega que terá atingido outros países. O que tínhamos previsto desde o início é que haveria entregas no dia 28, que ainda não terminou, e sabemos que este é um processo complexo do ponto de vista logístico", afirmou a governante, aludindo ao atraso da segunda entrega já reportado em Espanha.

A Pfizer Espanha divulgou hoje que "esta noite foi informada pela sua fábrica em Puurs (Bélgica) do atraso dos envios para oito países europeus, incluindo Espanha, devido a um problema no processo de carregamento e expedição".

Em declarações prestadas no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, onde assistiu a mais uma ação de vacinação de profissionais de saúde, Marta Temido explicou que esta entrega "já se materializou em parte para o aeroporto do Porto" e que será também distribuída "para a continuação deste processo de vacinação em mais hospitais do Serviço Nacional de Saúde e também já nas primeiras unidades de cuidados de saúde primários" do país.

"Aguardamos ainda o transporte - que se prevê que seja direto - para o arquipélago dos Açores e para o arquipélago da Madeira", acrescentou a ministra, que indicou que Portugal estima receber "79.950 entregas em cada uma das quatro semanas de janeiro" e que tem a convicção de que o país vai "conseguir superar essas circunstâncias que hoje afetaram alguns países".

Portugal contabiliza pelo menos 6.619 mortos associados à covid-19 em 394.573 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

JYGO/SO // SB

Lusa/Fim