"Não tenham dúvidas de que, enquanto ministra da Saúde, assumo total responsabilidade pelo que correu menos bem e comprometo-me, em nome do Governo, a executar as medidas necessários para a refundação do INEM", disse Ana Paula Martins.

A ministra, que está a ser ouvida no parlamento no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2025, começou a sua intervenção a falar nos últimos acontecimentos no INEM, com os atrasos no atendimento de chamadas provocados pelas greves dos técnicos de emergência pré-hospitalar e da função púbica.

A este respeito, assumiu que a reorganização dos serviços de urgência e emergência assume "a maior prioridade" para este Governo e disse estar hoje no parlamento "cara a cara" para "ouvir as propostas, comentários e as motivações" dos deputados para "melhorar o caminho escolhido e determinado pelo programa do Governo".

"Não fujo. Não minto e não me escondo", disse Ana Paula Martins.

