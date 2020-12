"Por razões pessoais, a doutora Maritza Rosabal pediu o fim das funções que vinha desempenhando no Governo nos cargos de Ministra da Educação e Ministra da Família e Inclusão Social", anunciou Ulisses Correia e Silva.

O chefe do Governo adiantou que Amadeu Cruz, atual secretário de Estado-Adjunto da Educação, foi indicado para o cargo de ministro da Educação.

Já Fernando Elísio Freire passa a assumir a pasta do Ministério da Família e Inclusão, que acumulará com a de ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares e ministro do Desporto.

"As propostas já foram enviadas ao Presidente da República", prosseguiu Ulisses Correia e Silva, sobre a demissão no Governo, que acontece a cerca de quatro meses das eleições legislativas.

"Foi uma honra tê-la no Governo. Reconheço a dedicação que a Maritza colocou ao serviço do país e a determinação na realização de importantes reformas no sistema educativo e na proteção social", concluiu.

A última saída do Governo, também invocando motivos pessoais, tinha sido do então ministro do Turismo e Transportes e da Economia Marítima, José Gonçalves, em janeiro último.

Essa saída levou o executivo a separar as duas pastas, tendo Gonçalves sido substituído pelo então secretário de Estado, Paulo Veiga, que foi promovido ao cargo de ministro da Economia Marítima, enquanto o economista Carlos Santos passou a tutelar o Turismo e Transportes.

