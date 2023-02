"De facto essas verbas, que foram utilizadas da Lei de Infraestruturas Militares (LIM) e não deveriam ter sido, vão ser repostas. Essa informação foi já dada nesta Assembleia pelo secretário de Estado quando esteve numa recente audição e é aquilo que vamos fazer. Até ao final deste ano vai ser possível repor desde já um quantitativo de um milhão e 600 mil euros a partir de verbas próprias da Direção-geral de Recursos da Defesa Nacional e há um plano para a reposição do restante montante", avançou Helena Carreiras.

A governante respondia ao deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, que lembrou o aumento polémico das verbas utilizadas na reconversão do antigo Hospital Militar de Belém em Centro de Apoio Militar Covid-19, de 750 mil euros iniciais para 3,2 milhões de euros.

Quanto ao futuro do edifício, pergunta também colocada pelos sociais-democratas, Helena Carreiras disse que este albergou até setembro do ano passado refugiados afegãos e adiantou que recebeu "ontem à noite" um trabalho "mais aprofundado de projeção das possibilidades de utilização na área da saúde militar" dessa infraestrutura, que ainda se encontra em processo de transição do Exército para o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).

"E vou agora analisar os resultados que me são apresentados neste trabalho para o qual suscitei de resto a necessidade de articular proximamente com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), com o Ministério da Saúde, com outras entidades, a forma como utilizar da melhor maneira este edifício que poderá servir, para alem da própria saúde militar, também outros objetivos nacionais", acrescentou.

Sobre se o Ministério da Defesa equaciona fazer mais investimentos naquele imóvel, Helena Carreiras respondeu: "Não estamos a prever fazer mais investimentos neste edifício mas olhar para as soluções que nos permitam rentabilizá-lo e adequá-lo da melhor maneira".

Momentos depois, na sua intervenção, o socialista Diogo Leão criticou os sociais-democratas por se apresentarem nas audições sobre Defesa "numa lógica de exploração de episódios" e "algo obcecados pelas mesmas temáticas".

"Audição após audição o PSD gira o disco e toca o mesmo", criticou, sustentando que algumas das perguntas feitas já tinham sido abordadas na audição com o ministro dos Negócios Estrangeiros e antigo titular da Defesa entre 2018 e 2022, João Gomes Cravinho.

Mais à frente, o líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva, questionou a ministra sobre a saída de Catarina Nunes da presidência do conselho de administração da IdD - Portugal Defence (a `holding´ que gere as participações públicas nas empresas do setor da Defesa), avançada hoje pelo Diário de Notícias (DN).

"Tem que lhe perguntar. O que posso dizer é que pediu para não ser reconduzida e, portanto, não tenho mais nada a acrescentar", respondeu Helena Carreiras.

