"No Mar 2020 estamos com a execução praticamente plena. Até ao final do ano chegaremos aos 96% de execução financeira e ficamos com a execução física completa", anunciou Maria do Céu Antunes, em resposta aos deputados, numa audição parlamentar nas comissões de Orçamento e Finanças e Agricultura e Pescas.

Segundo a titular da pasta da Agricultura e da Alimentação, que também tem a cargo as pescas, nos primeiros meses de 2024 este programa estará concluído.

A ministra destacou ainda que este programa tem 505 milhões de euros de dotação, alavancando um total de 800 milhões de euros.

O Mar 2020, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), estando entre as suas prioridades a promoção da competitividade e a sustentabilidade económica, social e ambiental, bem como o aumento da coesão territorial.

Já que diz respeito ao Mar 2030, a governante disse que foram abertos 16 avisos, com um total de 200 milhões de euros.

Este programa conta com mais 40 milhões de euros de dotação, relativamente ao período anterior.

