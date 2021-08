Um homem, de 46 anos, detido em 07 de agosto, foi acusado de difundir informações falsas em plataformas de redes sociais, sobre cinco alegados casos de covid-19 entre funcionários sanitários locais, podendo ser condenado a uma pena de prisão até dois anos ou a uma multa até 240 dias, indicou o Ministério Público (MP).

"Se a falsa informação causar choque ou ansiedade pública, ou afetar os atos das autoridades de defesa civil, o acusado pode mesmo ser condenado a três anos de prisão", acrescentou o MP, em comunicado.

Em 06 de agosto, a polícia deteve um idoso que atacou um segurança depois de lhe ter sido proibida a entrada num mercado local por não mostrar o código de saúde digital, e um adolescente de 18 anos que recusou usar máscara e forçou a entrada num edifício governamental, onde também agrediu um segurança.

Para entrar nos edifícios públicos em Macau é necessário apresentar o código de saúde digital e usar máscara.

O MP acusou os dois de delito simples à integridade física, punível com uma pena de prisão até três anos ou multa.

Em 10 de agosto, um residente, que ainda não tinha efetuado o teste à covid-19 exigido pelas autoridades à população do território, realizado na sequência de quatro casos de covid-19, foi acusado de ter insultado e atacado funcionários aduaneiros, tendo um destes sofrido lesões no rosto.

O MP acusou o residente de resistência e coação, danos e prejuízos agravados, crimes cuja moldura penal varia entre quatro meses e 15 dias a cinco anos de prisão, ou multa.

Os casos estão a ser investigados pelo gabinete do procurador-geral.

Em 03 de agosto, a identificação de quatro casos da variante delta do novo coronavírus levou o Governo a alertar que o território estava "em risco de sofrer um surto" comunitário, desencadeando uma série de restrições em Macau, além de a realização de uma operação de testagem maciça da população, em que todos os resultados foram negativos.

Com mais de 680 mil habitantes, Macau registou, desde o início da pandemia, 63 casos, dos quais 58 importados e cinco relacionados com casos importados.

A covid-19 provocou pelo menos 4.361.805 mortes em todo o mundo, entre mais de 207,19 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.573 pessoas e foram registados 1.004.470 casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

