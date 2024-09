Segundo declarações da Procuradoria da Coroa Britânica (CPS) aos meios de comunicação britânicos, citadas pela agência Efe, a Polícia Metropolitana transferiu as suas investigações sobre Al-Fayed para a CPS por "agressão indecente" a um menor em 2008 e violação em 2013, mas em ambos os casos a entidade recusou acusar formalmente o antigo proprietário da loja Harrods.

"Para apresentar uma acusação, o CPS tem de estar confiante de que existe uma perspetiva realista de condenação. Em cada uma das ocasiões, os nossos procuradores examinaram cuidadosamente as provas e concluíram que não era esse o caso", afirmou o porta-voz.

O empresário egípcio, que morreu no ano passado com 94 anos, foi acusado por dezenas de mulheres de abuso sexual quando trabalhavam para a Harrods.

Al-Fayed foi acusado em 2008 de "atentado ao pudor" contra uma rapariga de 15 anos, um caso que a CPS arquivou um ano mais tarde devido a contradições nas provas.

Foi também investigado pela violação de uma mulher em 2013, caso pelo qual a CPS também não apresentou queixa.

A CPS também pediu à polícia que investigasse o magnata em 2018, 2021 e 2023, mas em nenhuma das ocasiões foram apresentadas provas suficientes para acusar formalmente Al-Fayed, pai do último companheiro da falecida Diana de Gales, falecido no mesmo acidente de viação em Paris.

Os advogados das vítimas que denunciaram as agressões sexuais de Al-Fayed num documentário da BBC disseram no sábado que já tinham recebido mais de 150 pedidos de informação.

O antigo chefe da proteção da família real disse também no sábado que alertou a família real para a reputação do empresário antes de Diana viajar com os filhos, os príncipes William e Harry, para umas férias com o filho Dodi.

ALN // ACL

Lusa/Fim