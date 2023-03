Ministério Público acusa ex-diretor do SEF e mais quatro arguidos em novo processo relacionado com Ilhor

O Ministério Público (MP) acusou mais cinco arguidos num novo processo relacionado com a morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, em março de 2020, entre os quais o ex-diretor de Fronteiras do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).