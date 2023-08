Até agora, este ano, foi registado um total de 67.944 casos de dengue na Colômbia, sendo a população com menos de 15 anos a mais afetada, de acordo com o Boletim Epidemiológico Semanal do Instituto Nacional de Saúde, cujos dados abrangem o período até 16 de agosto de 2023.

O Ministério confirmou 44 mortes em todo o país, 27 das quais com menos de 15 anos. Muitas dessas mortes, explicaram fontes do ministério, ocorreram devido à baixa perceção de risco sobre a dengue.

Embora a maioria dos casos não seja grave, o alerta continua em vigor, sobretudo devido ao aumento registado desde julho, especialmente no distrito de Cali e nos departamentos de Santander, Meta, Tolima, Bolívar e Antioquia.

