"A classificação cultural por parte do Ministério da Cultura não é possível", afirmou Rui Moreira durante a reunião do executivo municipal.

O autarca, que respondia a uma questão levantada pela deputada do BE sobre o Stop, avançou que o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, o informou de que não existem "condições por parte do Ministério da Cultura para promover essa classificação", não por falta de vontade política, mas por ser "uma impossibilidade legal".

O Stop vai continuar a funcionar por tempo indeterminado na sequência de uma providência cautelar interposta pelos proprietários à decisão da câmara de encerrar o edifício, confirmou a 22 de setembro o presidente da Câmara do Porto.

O Stop, que funciona há mais de 20 anos como espaço cultural, com salas de ensaio e estúdios, viu a maioria das suas frações serem seladas em 18 de julho, deixando quase 500 artistas e lojistas sem terem para onde ir, mas reabriu em 04 de agosto, com um carro de bombeiros à porta.

