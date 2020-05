A efeméride, que se assinala hoje pela primeira vez, é comemorada pelos diferentes organismos, num programa global hoje anunciado pelo Ministério da Cultura.

"Nossa Língua - Nosso Chão", da Direção Regional do Alentejo, em parceria com a cooperativa Chão Nosso e a associação Andante, e em colaboração com rádios locais e bibliotecas municipais do Alentejo, propõe-se assinalar, por toda a região, "esta conquista tão relevante" para a língua portuguesa, "que tantas pontes culturais criou e cria na aproximação" entre pessoas de "todo o mundo através da sua cultura", lê-se no comunicado do Ministério.