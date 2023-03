De acordo com a mesma fonte, as autoridades ucranianas tentam "convencer" as 3.500 pessoas que permanecem na cidade que era habitada por 84 mil residentes antes do dia 24 de fevereiro do ano passado, data do início da segunda invasão russa da Ucrânia.

Pavlo Kyrylenko, da Administração Militar de Donetsk, os civis que ainda se encontram na cidade têm a cargo um total de 32 menores e vivem permanentemente em refúgios.

Na quarta-feira, a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Iryna Vereshchuk, dizia que eram dez as crianças que continuam em Bakhmut.

Em concreto, a situação na cidade ainda não foi acompanhada por fontes independentes.

No passado dia 07 de março, Kiev "ordenou" a evacuação total da cidade, onde deveriam encontrar-se, na altura, cerca de quatro mil civis.

As forças russas, incluindo os combatentes contratados pela empresa de mercenários Wagner, controlam parte da cidade, de acordo com fontes militares de Moscovo e de Kiev.

