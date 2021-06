Fonte militar disse à Lusa que são militares treinados na República Popular do Congo e que hoje juraram a bandeira da Guiné-Bissau.

Os 211 novos militares, dos quais 21 são mulheres, serão colocados no batalhão do Palácio da Presidência.

No seu discurso em crioulo, Sissoco Embaló pediu os novos militares para que assumam o compromisso de garantir a integridade e soberania do país, afastando-se do jogo político.

O chefe de Estado guineense disse que de agora diante os militares "devem recuperar o sentimento de orgulho" aos guineenses e "deixarem de ser vistos como maus e assassinos, que não são".

Embaló voltou a exortar os militares a afastarem-se do jogo político e anunciou que, com a sua liderança, "nunca mais" os militares "serão utilizados para ascender ao poder".

Umaro Sissoco Embaló lembrou o conflito político-militar de 07 de junho de 1998-99 que terminou com a deposição do então presidente guineense João Bernardo 'Nino' Vieira, por uma junta militar.

"Os militares foram utilizados, mataram-se uns aos outros, destruímos o nosso país em vão, isso não pode voltar à acontecer no nosso país", defendeu.

