"Depois de terem soado as sirenes no norte de Israel, foram identificados 20 foguetes vindos do Líbano em direção ao território israelita", afirmou um porta-voz do exército, que disse que as tropas "estão a atacar com artilharia as fontes dos disparos".

Horas antes, o exército tinha bombardeado "uma célula terrorista que tentou lançar mísseis antitanque em território israelita perto da cidade de Shtula" e atacado um posto militar do grupo xiita libanês Hezbollah "com o objetivo de neutralizar uma ameaça".

Nenhum grupo reivindicou ainda a responsabilidade pelos foguetes, mas as Brigadas al-Qasam -- o braço armado do Hamas -- reivindicaram na segunda-feira a responsabilidade por cerca de 30 foguetes, embora a maioria dos ataques do último mês tenha sido reivindicada pela milícia xiita libanesa Hezbollah.

A tensão na zona aumentou nos últimos dias: segunda-feira, as milícias palestinianas dispararam cerca de 30 foguetes que fizeram disparar os alarmes de ataques aéreos em várias cidades israelitas, incluindo Haifa e Nahariya.

No domingo, houve ataques transfronteiriços com o Hezbollah, nos quais foram mortos cinco civis, quatro no Líbano e um em Israel.

A zona fronteiriça está a viver o seu 31.º dia consecutivo de trocas de tiros, a mais grave escalada de violência desde 2006, quando as tropas israelitas e o Hezbollah travaram uma guerra de 34 dias.

Desde o início das hostilidades na fronteira, a 08 de outubro, um dia após o início da guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, pelo menos 90 pessoas foram mortas: nove em Israel - sete soldados e dois civis - e pelo menos 81 no Líbano, incluindo 60 membros do Hezbollah, oito membros das milícias palestinianas e 13 civis, incluindo um operador de câmara da Reuters, e três crianças.

