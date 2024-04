A Resistência Islâmica do Iraque, uma aliança de milícias xiitas, já reivindicou o ataque, que disse fazer parte das ações contra Israel, em resposta à ofensiva israelita contra o movimento islamita palestiniano Hamas na Faixa de Gaza.

O grupo iraquiano tem reivindicado vários ataques contra cidades israelitas e contra bases militares dos EUA no Iraque e na Síria, um dos quais causou a morte de três soldados dos Estados Unidos.

"Após o alerta sobre a infiltração de uma aeronave hostil na cidade de Eilat e na região, as Forças de Defesa de Israel identificaram um aparelho aéreo suspeito que entrou do leste para o território do Estado de Israel", disse o exército israelita.

O aparelho aéreo não tripulado, conhecido como drone, "causou impacto na área do golfo de Eilat, não houve vítimas e foram causados pequenos danos a uma estrutura", acrescentou o exército, na rede social X (antigo Twitter).

Antes, as autoridades israelitas tinham ativado os alarmes antiaéreos em Eilat e pedido à população para procurar refúgio, devido à presença de um possível drone lançado pelos rebeldes Huthis do Iémen.

A guerra em Gaza foi desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas em solo israelita, em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos, a grande maioria civis, e perto de duas centenas de reféns, de acordo com as autoridades israelitas.

Israel prometeu aniquilar o Hamas e lançou uma operação militar na Faixa de Gaza que já causou perto de 32 mil mortos, indicou o grupo islamita palestiniano.

VQ // EJ

Lusa/Fim