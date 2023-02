A manifestação arrancou perto das 15:10 e chegou cerca de uma hora depois a São Bento e pelo caminho ouviram-se palavras de ordem como "o custo de vida aumenta e o povo não aguenta", "não podemos aceitar empobrecer a trabalhar" ou "para o país avançar, salários aumentar".

À frente da manifestação, a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, ladeada por vários dirigentes sindicais, entre os quais Mário Nogueira, da Fenprof, seguravam uma faixa vermelha onde se lia "pelo aumento geral dos salários " e "contra o aumento do custo de vida e pelo controlo dos preços".

Os manifestantes seguravam cartazes a criticar o "orçamento do empobrecimento" e alertavam para "emergência nacional" de aumentar os salários e as pensões numa altura em que o poder de compra está a diminuir.

Na manifestação esteve a líder do BE, Catarina Martins, e o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, que saudaram os manifestantes.

"Que grande dia de luta", disse Isabel Camarinha em cima do palanque montado frente à escadaria da Assembleia da República, referindo que "em todo o país" os trabalhadores estão a mostrar o seu descontentamento.

A CGTP realiza hoje um dia nacional de protesto, com greves e manifestações em vários pontos do país, pelo aumento dos salários e das pensões, contra a subida do custo de vida e para reivindicar emprego com direitos.

Estão previstas manifestações em várias cidades do país, entre elas, Lisboa, Porto, Aveiro, Beja, Braga, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Guarda, Leiria, Setúbal, Santarém, Portalegre, Viseu, Vila Real e Funchal.

