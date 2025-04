"Uma mensagem forte e clara emerge desta praça: não queremos um plano de rearmamento que desperdice 800 mil milhões de euros e leve a Europa para uma economia de guerra", declarou Giuseppe Conte, líder do M5S, à chegada à manifestação.

Em alternativa, Conte defendeu "a construção de caminhos para a paz" com a Rússia e exigiu investimentos na saúde e na educação, alegando que "o futuro dos jovens não pode estar nas Forças Armadas".

A manifestação teve início na Piazza Vittorio, em Roma, e seguiu depois em direção à Via dei Fori Imperiali, onde terá lugar uma concentração esta tarde, com a participação de figuras da política, do ativismo, do jornalismo e da cultura.

A marcha foi encabeçada por uma faixa a apelar ao "não ao rearmamento", com vários manifestantes a empunhar bandeiras da paz com o arco-íris e segurar cartazes, criticando a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e o seu ministro da defesa, Guido Crosetto.

No início de março, Bruxelas avançou com um plano de 800 mil milhões de euros para reforçar as capacidades de defesa da UE, que inclui, entre outras medidas, a reafetação de verbas da coesão para investir neste setor.

