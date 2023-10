Milhares de pessoas manifestam-se solidárias com Gaza em países muçulmanos

Milhares de pessoas manifestaram-se hoje em solidariedade com os palestinianos na Faixa de Gaza, sobretudo em países muçulmanos, reportou a Associated Press, descrevendo ações no Iraque, Jordânia, Egito, Turquia, Indonésia, Malásia, Marrocos e África do Sul.