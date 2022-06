Um cortejo carnavalesco, com militares, música e dança, rematou quatro dias de celebrações em homenagem à monarca britânica com maior longevidade no trono na história do Reino Unido.

Mais de 10.000 pessoas, incluindo militares, artistas, funcionários públicos e cidadãos voluntários, desfilaram ao longo de três quilómetros entre Westminster e o Palácio de Buckingham, atravessando ruas engalanadas com bandeiras britânicas.

A centenária carruagem a cavalos dourada que transportou a monarca no dia da coroação em 1953 e em jubileus posteriores, liderou a parada, com um holograma da rainha a acenar à janela.

O corso, que se estendeu por três horas, foi dividido em quatro atos, com alusões a sete décadas de cultura, música e moda e referências à história e personalidade da rainha.

Na praça de Trafalgar Square, um dos primeiros pontos de passagem, pessoas subiram aos muros, bancos de paragens de autocarro e até às estátuas dos grandes leões de bronze para tentar ver a marcha.

Menos aventurosas, Gwen e Janice discutiam com os maridos onde é que podem ir para "ver a ação".

"Viemos do País de Gales para o Jubileu e queremos ver o cortejo. Ontem não conseguimos ver o concerto porque era preciso bilhetes", disse à Agência Lusa Gwen, vestida a preceito com um chapéu com a bandeira britânica.

David e Kelly, de visita dos Estados Unidos, foram surpreendidos por a viagem de negócios coincidir com o Jubileu de Platina e decidiram juntar-se às festividades, para inveja de muitos dos amigos.

"Fico muito contente pela rainha, penso que ela merece esta festa toda. Estamos a gostar muito", afirmou David.

Matt e Allison viajaram de Rutland, cerca de 160 quilómetros a norte da capital, com os dois filhos e decidiram caminhar rapidamente para Green Park, onde esperavam conseguir chegar ao Mall, a estrada de acesso ao Palácio.

"Eu só quero ver a rainha, foi para isso que vim", revelou Allison, ao que Matt acrescentou: "E se não conseguirmos, pelo menos terá sido um bom passeio".

O Príncipe Carlos e esposa Camilla, o príncipe William e esposa Catherine e os três filhos, estavam entre os dignitários a assistir nas bancadas.

O final do evento contou com uma atuação do músico britânico Ed Sheeran, ao qual se juntaram no palco dezenas de artistas, desportistas e outras personalidades que participaram no cortejo para cantar o hino nacional "God Save The Queen".

O momento mereceu a segunda aparição pública da monarca de 96 anos este fim de semana, na varanda do Palácio de Buckingham, incerta até ao último momento tendo em conta que cancelou a presença em vários eventos neste fim de semana por questões de saúde.

Acompanhada pelos príncipes Carlos e William e respetivas famílias, incluindo os três bisnetos, George, Charlotte e Louis, a rainha Isabel II permaneceu durante alguns breves minutos, sorridente e segurando uma bengala, e acenou às multidões.

Entretanto, em todo o país, milhares de festas de rua estavam marcadas para um "grande almoço do Jubileu", reunindo milhões de pessoas.

O Príncipe Carlos e a esposa Camilla participaram num "Big Jubilee Lunch" no estádio de cricket em Oval, no sul de Londres, com outros convidados, enquanto o príncipe Eduardo e esposa Sofia visitaram a "longa mesa" de mais de quatro quilómetros colocada junto ao Castelo de Windsor.

As celebrações durante o fim de semana prolongado por dois feriados resultaram num impulso para a economia, com milhões de libras gastos em comida e bebida, decorações, viagens e lembranças.

O Centre for Retail Research, instituição que estuda o consumo no setor do retalho, estimou que cerca de 408 milhões de libras (475 milhões de euros) seriam movimentados durante o Jubileu de Platina.

