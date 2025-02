Muitos dos manifestantes apresentaram-se no protesto com as palmas das mãos ensanguentadas, um dos símbolos do movimento que surgiu após o colapso da cobertura de betão da estação ferroviária de Novi Sad, no início de novembro, que provocou 15 mortos.

Desde essa altura que os estudantes lideram os protestos que abalaram o país como nunca desde a década de 1990, forçando várias autoridades a demitirem-se, incluindo o primeiro-ministro Milos Vucevic no final de janeiro.

O acidente na estação ferroviária de Novi Sad, a segunda maior cidade do país, que tinha acabado de ser renovada através de um investimento público, motivou a população sérvia para protestos constantes contra a corrupção no país.

A manifestação em Kragujevac, uma cidade de média dimensão no centro da Sérvia, é a terceira do género, depois das realizadas em Belgrado e Novi Sad nas últimas semanas, e ocorreu no feriado nacional que assinala a primeira Constituição sérvia de 1835, que foi então uma das mais progressistas da Europa.

Para Nikola Knezevic, um estudante de química de 25 anos, natural de Belgrado, é importante "descentralizar" os protestos para fora da capital "para mostrar que todas as cidades apoiam as reivindicações" dos protestantes.

Os estudantes "estão a lutar contra a corrupção no país, para que todas as instituições funcionem como devem", enfatizou a estudante, citada pela agência France-Presse.

No início deste mês, especialistas independentes que investigaram o desabamento da estrutura na estação de Novi Sad acusaram Belgrado de reter documentação sobre a tragédia, apontando a corrupção como principal causa.

"As autoridades políticas, executivas e legislativas não só não estão a contribuir para que se determine a responsabilidade, como estão mesmo a obstruir o processo", disse o presidente da comissão de especialistas independentes sérvios, Tanasije Marinkovic, professor da Faculdade de Direito de Belgrado.

O desabamento do telhado ocorreu quatro meses após a inauguração da estação, reconstruída por uma empresa chinesa.

A peritagem revelou que, durante a reconstrução, a cobertura da estação ferroviária foi carregada com cerca de 23 toneladas de materiais, sem que se tenha verificado se a estrutura da antiga construção, de 1964, fora projetada para suportar esse peso.

No final de janeiro, o primeiro-ministro sérvio Milos Vucevic anunciou a sua demissão, após quase três meses do movimento de protesto, assegurando que a sua decisão era irrevogável.

PC // MSF

Lusa/Fim