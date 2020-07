Milhares de manifestantes pedem ao oitavo dia consecutivo a saída do Governo na Bulgária

Milhares de pessoas concentraram-se hoje no centro de Sófia, capital búlgara, pelo oitavo dia consecutivo para pedir a demissão do Governo liderado pelo conservador Boiko Borisov, acusado de corrupção no país mais pobre da União Europeia.