Numa unidade hoteleira daquela praia, integralmente dedicada ao evento, estarão à disposição mil jogos em várias áreas preparadas para o efeito, destacou à agência Lusa o presidente da Spiel Portugal, Paulo Soledade.

"Nesta edição vamos ter cerca de 850 pessoas na convenção, cerca de mil jogos disponíveis para qualquer um poder utilizar, vamos ter uma sala dedicada só a famílias e crianças - a LeiriaKids -, 'workshop' de Lego e uma componente mais académica, as LeiriaTalks".

A LeiriaCon "é seguramente a maior convenção nacional" de jogos de tabuleiro, frisa o responsável da associação que organiza o evento.

"Mais do que uma convenção nacional, já começa a ser uma convenção internacional. Vamos ter cerca de 150 pessoas que vêm de fora, de vários países da Europa, sobretudo. Se calhar o mais exótico deste ano é um [participante] do Uruguai, mas temos pessoas de todo o mundo", acrescentou Paulo Soledade.

O crescimento da convenção tem sido "notável e assinalável", tendo obrigado a organização, desde 2022, a cobrar entradas para controlar a afluência.

"Chegámos a ter cerca de mil pessoas, mas fomos obrigados a controlar as entradas", porque "há um limite físico do hotel". Caso contrário, "teríamos ainda mais pessoas", assegura o presidente da Spiel Portugal.

A convenção, que começou em 2007 em Leiria, com poucas dezenas de pessoas, tem crescido nos últimos anos, refletindo o interesse que os jogos de tabuleiro modernos têm suscitado, que aumentou durante a pandemia, assinala Paulo Soledade.

"Tem-se notado um crescimento, até em Portugal também. Se calhar, por causa disso o resultado está à vista e vamos juntando cada vez mais pessoas aqui também".

Uma componente que também tem conhecido incremento é a abordagem académica a esta forma de entretenimento.

As "LeiriaTalks", que integram o programa da convenção pelo quinto ano, "servem uma função ligeiramente diferente" do que a simples recreação, existindo até "uma parceria com a [Universidade] Lusófona, realça:

"Há uma data de trabalhos feitos em torno de jogos de estratégia e como podem ser implementados do ponto de vista até social", atraindo essa reflexão investigadores de vários pontos da Europa até à LeiriaCon na Praia da Vieira.

