"Estou em condições de nos próximos dias apresentar um governo de maioria parlamentar", afirmou o cabeça de lista da coligação PSD/CDS-PP, que venceu hoje as eleições legislativas regionais da Madeira, mas falhou por um deputado a maioria absoluta, quando estão apuradas todas as freguesias, segundo dados oficiais provisórios.

Numa intervenção numa sala repleta de apoiantes, no Funchal, o também líder do Governo Regional assegurou que "dessa coligação está excluído o Chega", mas sem adiantar com que outros partidos irá contar.

