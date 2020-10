Num comunicado, o partido revela que, "tendo em conta as eleições diretas no PSD/Madeira, marcadas para o dia 23 de outubro de 2020, informa-se que as listas das candidaturas à Comissão Política Regional e ao Secretariado do PSD/Madeira foram hoje entregues, cumprindo o prazo definido".

"Trata-se de uma lista única, liderada por Miguel Filipe Machado de Albuquerque", lê-se no comunicado.

A tomada de posse da Comissão Política e do Secretariado do PSD/Madeira realizar-se-á no início dos trabalhos do XVIII Congresso do PSD/Madeira, agendado para os dias 21 e 22 do mês de novembro.

À Comissão Política Regional, o candidato a presidente é Miguel Albuquerque e a secretário-geral José Prada.

Os restantes órgãos do partido -- Mesa, Conselho de Jurisdição e Conselho Regional -- são eleitos e tomam posse durante o Congresso.

Miguel Albuquerque é presidente do PSD-Madeira e do Governo Regional desde 2015.

EC // MCL

Lusa/Fim