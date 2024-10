Os dados revelam que 29.578 migrantes atravessaram este ano em pequenas embarcações o Canal da Mancha, que liga França ao Reino Unido, mais 141 do que o total anual registado em 2023 (29.437), mas ainda longe do recorde alcançado em 2022 (45.774).

Comparando com o período homólogo de 2023, em que 26.501 migrantes fizeram esta travessia irregularmente, observou-se um aumento de 12%, mas inferior em 22% ao registado em 2022.

De acordo com os dados do Ministério do Interior, cerca de 420 pessoas chegaram ao Reino Unido em sete embarcações na sexta-feira, dois dias depois de a França ter informado que tinha resgatado 76 migrantes em três embarcações que pediram ajuda quando se depararam com dificuldades a meio da travessia.

Três pessoas morreram na quarta-feira e 12 foram resgatadas na sequência de um barco ter afundado quando tentava chegar ao Reino Unido. Na semana passada, morreu um bebé de forma semelhante.

Este ano, a França registou 48 mortes de migrantes, tendo a sua guarda costeira alertado inúmeras vezes para os perigos da viagem através da parte mais estreita do Canal da Mancha, situada entre as cidades de Dover (Reino Unido) e Calais (França), que é uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo.

Segundo as autoridades costeiras francesas, mais de 600 navios passam diariamente pelo Canal da Mancha e as condições meteorológicas são "traiçoeiras", mesmo quando as águas estão calmas, com uma média de 120 dias por ano de ventos fortes.

