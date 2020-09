Migrantes do petroleiro "Maersk Etienne" autorizados a desembarcar em Itália

Os 25 migrantes recolhidos do mar e bloqueados a bordo do petroleiro "Maersk Etienne" obtiveram hoje autorização para desembarcar no porto siciliano de Pozzallo, depois de terem sido transferidos para um navio de uma Organização Não Governamental italiana.